Міноборони окупантів визнало, що росіяни самі збили над Таганрогом ракети

У російському міноборони прокоментували вибухи у Таганрозі 28 липня. Вони проявили дива логіки й заявили, що збили над містом якісь ракети.

Для чого було збивати ракети над містом, у якому проживає понад 250 тисяч людей, у міноборони, звичайно ж, не пояснили, інформує 24 Канал. Жодних доказів окупанти також не навели.

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Традиційно для Росії "загиблих немає". Натомість повідомляють про майже два десятки постраждалих. Всі вони, за офіційними даними, отримали травми внаслідок фантастичної роботи легендарної російської "ППО".