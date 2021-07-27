Йдуть за графіком: Міноборони показало будівництво корвета для України в Туреччині
Джерело:Міноборони України
У Туреччині триває будівництво першого корвета класу ADA для ВМС України. Як запевнили у Міноборони, роботи виконують чітко за графіком.
Як відомо, будівельні роботи почалися у січні 2021 року за участю українських фахівців.
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Відтоді вже завершили нарізку сталі та зварили частину 6 відсіків. Тепер за планом формування кілю. Очікується, що корвет почнуть тестувати на ходових і державних випробувань у 2023 році.
Згідно з домовленістю між Україною та Туреччиною, корпус першого корвета побудують у Туреччині, а оснащення, встановлення озброєння та доведення до повної готовності відбудеться в Україні.
Особливістю контракту є поетапна передача українській стороні технологій будівництва кораблів цього класу. Усі наступні корвети класу ADA будуть побудовані виключно на українських потужностях,
– розповів Андрій Таран.
Міністр оборони наголосив, що ці бойові кораблі у перспективі значно посилять оборону України в Азово-Чорноморському регіоні та дозволять бути взаємосумісними з державами-членами НАТО.
Міноборони показало будівництво корвета для України в Туреччині / Фото Міноборони
Що відомо про корвети
- У Міноборони зазначили, що бойові кораблі проєкту MILGEM перебувають на озброєння збройних сил Туреччини та мають успішний досвід виконання бойових завдань в акваторіях Середземного і Чорного морів.
- Системи озброєння кораблів дозволять ефективно вражати надводні й підводні цілі. Корвети передбачають захист від високоточних ракет.
- Також вони будуть оснащені сучасними засобами радіо - і гідролокації, а також системою протиповітряної оборони.