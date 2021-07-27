Йдуть за графіком: Міноборони показало будівництво корвета для України в Туреччині

У Туреччині триває будівництво першого корвета класу ADA для ВМС України. Як запевнили у Міноборони, роботи виконують чітко за графіком.

Як відомо, будівельні роботи почалися у січні 2021 року за участю українських фахівців.

Важливо У США заговорили про надання Україні летальної зброї

Відтоді вже завершили нарізку сталі та зварили частину 6 відсіків. Тепер за планом формування кілю. Очікується, що корвет почнуть тестувати на ходових і державних випробувань у 2023 році.

Згідно з домовленістю між Україною та Туреччиною, корпус першого корвета побудують у Туреччині, а оснащення, встановлення озброєння та доведення до повної готовності відбудеться в Україні.

Особливістю контракту є поетапна передача українській стороні технологій будівництва кораблів цього класу. Усі наступні корвети класу ADA будуть побудовані виключно на українських потужностях,

– розповів Андрій Таран.

Міністр оборони наголосив, що ці бойові кораблі у перспективі значно посилять оборону України в Азово-Чорноморському регіоні та дозволять бути взаємосумісними з державами-членами НАТО.



Міноборони показало будівництво корвета для України в Туреччині / Фото Міноборони

Що відомо про корвети