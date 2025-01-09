"Китай у найгіршому прояві": експосадовці Міноборони постачали ЗСУ неякісну форму та бронежилети

Журналісти "Слідства.Інфо" виявили оборудку щодо військової форми. На початку війни Міноборони підписало контракт із болгарською фірмою. Та її вироби, на які витратили 2 мільярди бюджетних гривень, не відповідали вимогам.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Слідство.Інфо".

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Неякісні куртки для ЗСУ робили болгари з бізнесом у Росії

Проблема із формою у тому, що вона дуже шурхотить. Тобто дає можливість почути бійця заздалегідь – чого, звісно, не можна допускати на фронті.

Інженерка цеху "Ветеранка" Анна Суворкіна каже, що це найгірша куртка, яку їй доводилося бачити. Судячи з усього, її робили максимум за дві години.

Це якийсь жорсткий Китай у його гіршому прояві. Людина "клепала" ці речі на такій великій швидкості, що в неї не було моменту підняти очі,

– винесла вона вердикт.

На бирці зазначено назву болгарської компанії Mimaltemer LTD. Вона протягом 2022 – 2023 років поставила до ЗСУ майже 50 тисяч таких курток та штанів на 8,5 мільйона євро. Штани також дуже шурхотіли. Та ані куртки, ані штани не "удостоїлися" розслідування. Проте Mimaltemer LTD робила і бронежилети, які згодом офіційно визнали неякісними під час експертизи. Контракт на бронежилети підписали у березні 2022 року.

На той момент власником Mimaltemer LTD був Іса Ісраїлович Мержоєв. Та коли Україна і ЄС ввели санкції проти Росії, фірму очолила його дружина Оксана Мержоу – тому що в Іси російське громадянство. Проте подружжя було тісне пов'язане з росіянами – настільки, що вело там бізнес.

Імовірно, за українські гроші Мержоєви купили квартиру в столиці Болгарії і готель у будівлі XIX століття у центрі Софії за 1,7 мільйона євро. Оксана слухавку не взяла, Іса відповів цинічно.

Я не знаю, яку куртку вам дали. Минуло два роки після поставок куртки. І, згідно з Віденською конвенцією, яку підписала ваша Україна, якщо минає два роки, то ніхто не має права сказати жодного слова щодо якості,

– висловився він.

Бронежилети він назвав виробом найвищої якості.

Мержоєвим допомагали посадовці МО

"Сім'я Мержоєвих багато років перебуває у дружніх стосунках з посадовцем Міноборони, який мав важливу роль у поставках бронежилетів та курток", – ідеться у статті.

Журналісти встановили, що мова про Геннадія Вдовиченка. Він був начальником Управління розвитку речового забезпечення Збройних Сил України. Кошти за бронежилети перерахували на рахунок його колишньої дружини.

Син Мержоєва та донька Вдовиченка мають спільну компанію у Франції.

Вдовиченко відкидає звинувачення в тому, що куртки та бронежилети були неякісними. Та зараз він у розшуку як особа, яка переховується від слідства. Його звинувачують одразу за двома статтями – заволодіння чи розтрата майна зі зловживанням службовим становищем, а також за перешкоджання законній діяльності ЗСУ, яка призвела до загибелі людей чи інших важких наслідків. Сам чоловік каже, що виїхав легально.

Його і ще двох колишніх посадовців МО підозрюють у розтраті майже двох мільярдів гривень. Прокурори кажуть, що ті без перевірки прийняли засоби індивідуального захисту та передали неякісну продукцію на військові склади ЗСУ.