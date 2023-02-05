У Росії поспішають з інтеграцією нерегулярних сил у склад армії, – ISW оцінили ризики для Москви

Ворог робить усе можливе для того, щоб бодай якось збити докупи свою армію. Для цього намагається якомога швидше інтегрувати в неї нерегулярні сили, які воюють в Україні.

Цим з імовірним поспіхом займається саме російське міністерство оборони. Воно намагається швиденько інтегрувати та зробити професійним нерегулярні сили, передає Інститут з вивчення війни.

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Армія ворога нагадує популярний салат

Зауважимо, що ті самі нерегулярні формування охоплюють низку бійців. Мовиться не лише про мобілізованих, а й справжніх головорізів, зеків та іншого.

До прикладу, військовослужбовців-контрактників, мобілізованих, війська так званих "ЛНР" і "ДНР", добровольчі батальйони, сили бойового резерву армії Росії (БАРС), козачі та чеченські підрозділи. І, ясна річ, куди без найманців з ПВК "Вагнера". Водночас слід розуміти, що всі вони переслідують різні цілі. Також у них відмінні обмеження, передумови, ієрархія та правові статуси.

Міноборони потрібна масовка

Аналітики зауважили, що це саме Герасимов ініціював заходи з професіоналізації війська. Тож міноборони невдовзі має взяти під "своє крило" усіх цих бійців, щоб вони стали частиною однієї структури.

Ця активність зараз відбувається не випадково. Про неї говорять напередодні нового можливого наступу з боку Росії. Але є низка "але", з якими стикнеться ворог.

В Інституті припускають, що потуги об'єднати всі формування стануть причиною короткострокових збоїв. Крім того, їх можуть не сприйняти підрозділи, необхідні для наступальних операцій. І хоч, визнають аналітики, ворогові дійсно необхідні були зміни у війську, але явно не зараз.

Укладачі звіту зауважили, що такі дії та рішення Герасимова зіграють з ним злий жарт. Він може вмить втратити прихильність Путіна. Причому зробити це так само швидко, як і отримав її.

Зауважимо, що за майже рік повномасштабного вторгнення ворог зазнав колосальних втрат. Відомо про те, що українським захисникам і захисницям вдалося знищити 131 290 загарбників. А за минулу добу на "концерт Кобзона" відправили 700 російських солдатів.