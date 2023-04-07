У Росії затримали чоловіка з пістолетом, який хотів пробратися у будівлю міноборони

У російському міноборони – ні дня без пригод. Не встигли загасити пожежу, як туди вже начебто хотів пробратися чоловік з пневматичним пістолетом.

Інцидент стався на вулиці Фрунзенській біля головного приміщення міноборони країни-терористки. Вдень на КПП затримали чоловіка з пістолетом. Деталі інциденту розповіли росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Повідомляють, що чоловік був у неадекватному стані. Він намагався проникнути у будівлі міноборони Росії. Для чого – пояснити не зміг.

Він голосно кричав і розмахував руками. Порушника оперативно затримали, мотив вчинку він пояснити не зміг,

– мовиться у повідомленні.

Традиційно для Росії "постраждалих немає". Правоохоронці склали протокол про дрібне хуліганство.

ЗМІ повідомили, що затриманий – 40-річний чоловік на ім'я Дмитро. Його відправили на обстеження у психіатричне відділення місцевої лікарні.

Декілька днів тому у міноборони палало

Пожежа у будівлі міноборони Росії спалахнула 5 квітня. Їй присвоїли другий рівень складності. Спершу окупанти повідомляли про "аварійний режим електромережі". Водночас згодом оголосили недолугу причину: начебто пожежа спалахнула через чайник.

Тоді постраждалих також не було. Доля чайника-диверсанта також невідома.