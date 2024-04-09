Міноборони Росії пробує закупитись наперед, щоб тримати судна на ходу: з цим великі проблеми

Флоти Росії зазнають серйозних проблем. Вони пов'язані як з санкціями, накладеними Заходом, так і результативними ударами України. Тож, міноборони країни-агресорки намагається про запас закупитися іноземними компонентами.

Міноборони Росії робить це для того, щоб підтримати деякі свої кораблі у робочому стані. До прикладу, торік окупанти посилено займалися покупкою запасів для можливого проведення ремонтних робіт корабля проєкту 16450.

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"Академік Агєєв" важливий для ворога

Передовсім слід розуміти, що це судно практично повністю створили з іноземних компонентів. Коли судно лиш побудували, фахівці з Росії визнали, що нічого власного, крім корпусу, на борт поставити не зможуть.

Судно "Академік Агєєв" важливе для ворога. Хоч Москва і заявляє, що він буцімто займається дуже мирними справами, насправді ж цей корабель винятково диверсійний.

Спроєктували океанографічне судно проєкту 16450 для головного управління глибоководних досліджень міністерства оборони Росії. Звернімо увагу, що ця організація – найсекретніша в оборонці країни-агресорки. Вони займаються диверсійними роботами.

Мовиться про занурення на глибину до 6 кілометрів і перерізання кабелів та інше. Відповідне управління має цілу базу на Північному флоті, а також кілька підводних човнів. Себто йдеться про дуже розвинуту шпигунську організацію.

"Агєєва" окупанти використовують для виконання пошуково-дослідницької функції. Завдяки спеціальному обладнанню окупанти у халатах науковців визначають, де необхідно перерізати або ж підривати, збирати дані про місцеперебування "ворожих" суден тощо.

Компанії намагаються купити західні компоненти

Саме тому відповідний корабель будували настільки швидко. І використовували при цьому дуже технологічні деталі, які виготовили аж ніяк не у Росії. І тому окупанти не просто так замислилися над тим, щоб купувати деталі комплектування про запас. Так, до переліку придбання потрапили понад 100 позицій виробництва США, Франції, Німеччини та Данії.

До прикладу, у документах АТ "Северноє ПКБ" йдеться про те, що підсанкційне товариство "Ленінградський суднобудівний завод "Пелла" має займатися закупівлею іноземних деталей задля створення запасів.

Водночас слід розуміти, що проблеми для ворога полягають у тому, що замінити все необхідне обладнання без втрати якості буде непросто. Судно окупанти спроєктували так, що головні двигуни та дизель-генератори, які там стоять, від MEN. Також різне корабельне обладнання – від Desmi, Herboner та інших компаній.

В цілому, каже Каналу капітан 1 рангу та ексзаступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко, "там немає нічого російського". Саме тому окупанти мізкують над тим, як замінити складові та механізми.

Усі флоти Росії натрапили на чималу низку критичних проблем. Мовиться і про відсутність вільного доступу до агрегатів іноземного виробництва, і про деградацію власного виробництва. А ще окупанти не можуть замінити потрібні деталі на бодай хоч трохи якісні.

Слід розуміти, що ворог практично повністю позбавлений можливості будувати нові судна з сучасними тактико-технічними характеристиками. Також в окупантів ускладнене обслуговування своїх суден військово-морських сил.

І якщо так далі піде, то через 10 років Кремль дійсно може залишитися з суцільним парком зламаних суден.