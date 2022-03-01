Міноборони Росії цинічно запропонувало дати статус "ветерана" відправленим в Україну солдатам. Зокрема такий статус хочуть надати й тим, кого забрали з так званих самопроголошених "республік" на Донбасі.

Відповідний документ оприлюднили росЗМІ з посиланням на російське міністерство. Відповідне рішення Кремль хоче ухвалити після того, як понад 5 тисяч орків полягли в боях на Україні, намагаючись захопити нашу землю.

Зауважте Росія втратила вже 5 300 солдатів, багато з них – зовсім юні, – Резніков

Росія хоче називати загиблих в Україні "ветеранами"

Міноборони Росії заявило, що хоче дописати у документ закону "про ветеранів".

Мовляв, хочуть вписати: "Виконання завдань під час спеціальної військової операції на території України (насправді – війни, яку Росія почала проти України – 24 канал), так званих самопроголошених "республік" на Донбасі: з 24 лютого 2022 року".

До речі, перед цим президент України Володимир Зеленський закликав ворогів здатися.

Кидайте вашу техніку та йдіть. Не вірте вашим командирам. Не вірте вашим пропагандистам. Просто рятуйте своє життя. Йдіть геть,

– наголосив президент.