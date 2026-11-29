Міноборони Росії розпочало формування військово-будівельних частин зі строковиків та контрактників. Для повернення практики "стройбатів" штатну чисельність збройних сил збільшили на 27 тисяч посад.

Як повідомив заступник міністра оборони РФ генерал-лейтенант Павло Фрадков, якого цитують росЗМІ, у межах першого етапу реформи в усіх родах військ і військових округах уже створили окремі управління та відділи капітального будівництва.

Що відомо про відновлення військово-будівельних частин у Росії

Військові будівельники мають звести до мінімуму залежність відомства країни-агресора від комерційних підрядних організацій.

Новостворені підрозділи залучатимуть до зведення аеродромів, морських портів, військових містечок, а також ключових об'єктів ядерної інфраструктури.

Крім того, армійські будівельні частини візьмуть на себе облаштування військових містечок у віддалених гарнізонах. Вони також виконуватимуть роботи на спеціальних об'єктах із суворо обмеженим доступом для цивільного персоналу.

Володимир Путін підписав указ про відновлення військово-будівельних частин 27 липня 2026 року. Цей документ затвердив розширення штатної чисельності Збройних сил Росії на 27 тисяч посад для формування та функціонування нових підрозділів.

Перебудову системи військового будівництва в Росії розпочали після того, як міністром оборони призначили Андрія Бєлоусова. Рішенню передувала низка корупційних скандалів у будівельній галузі оборонного сектора.

Лише за перші чотири місяці 2026 року російське оборонне відомство висунуло судові претензії на суму 17,2 мільярда рублів.

Нагадаємо, що останнім часом російська влада посилила арешти й вироки проти регіональних чиновників та військового командування. Кремль робить посадовців цапами-відбувайлами за провали у війні та проблеми прикордонних регіонів.