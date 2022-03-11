Міноборони Румунії заявило, що безпілотник, який впав у Хорватії, залетів з території України

У західній частині хорватської столиці Загреба у ніч проти 11 березня розбився невідомий літальний апарат. У міноборони Румунії заявили, що безпілотник залетів з території України.

Водночас у румунському силовому відомстві не сказали, що безпілотник, який впав у Хорватії, був українським.

Важливо Російський безпілотник, що впав у Хорватії, прилетів з Угорщини: а туди – з Румунії

Раніше повідомляли, що літальний апарат прилетів з повітряного простору Угорщини, а звідти – з Румунії. За даними міноборони Румунії, безпілотник пробув на території країни лише декілька хвилин – у період з 23:23 до 23:26.

На жаль, більше даних про безпілотник немає через те що він рухався дуже швидко. Не сприяли цьому погані погодні умови, а також рельєф місцевості.

Що безпілотник робив у Хорватії

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович точно не може сказати, що сталось. Припускає, могла бути помилка чи втрата керування. Безпілотник кілька хвилин літав над Хорватією, а потім розбився в Загребі.

Добре, що ніхто не постраждав і що він обвалився в місці, де немає ні будинків, ні будівель,

– сказав прем'єр.

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