У Міноборони відреагували на скандал з продуктами для військових

У Міністерстві оборони наголосили, що їх пріоритетом залишається організація якісного та безперебійного харчування військовослужбовців. Запевнили, що усі закупівлі здійснюються у законному порядку.

Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману,

– наголосили у Міністерстві.

Міністр оборони Олексій Резніков вчора особисто звернувся до Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням невідкладно провести засідання Комітету та заслухати вичерпну інформацію щодо порядку, обставин та результатів закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР.