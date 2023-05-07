В Україні запустили електронні черги на ВЛК: в яких містах вони вже працюють
Джерело:Ганна Маляр
Нещодавно Верховна Рада підтримала закони щодо покращення роботи ВЛК. Зміни, зокрема, передбачають спрощення проходження військово-лікарських комісій.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, Міністерство оборони вже робить перші кроки з ліквідації черг на ВЛК.
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В яких містах вже діють електронні черги
Маляр опублікувала скриншот інтерфейсу системи електронного запису до лікарів. Вона наголосила, що після старту проєкту начальник медичної частини зможе завчасно записувати бійців на проходження медичного огляду або до конкретного лікаря-спеціаліста – на потрібний день та час.
Потреби очікувати в чергах не буде. Військовослужбовці знатимуть точний час, на який необхідно прийти. Зараз ми запустили проєкт в тестовому режимі в таких містах: Харків, Львів, Київ, Вінниця та Одеса. Там наразі найбільше людей проходять ВЛК,
– повідомила заступниця міністра.
Вона також додала, що у Міноборони планує перевести всі військово-лікарські комісії на роботу з електронним записом. За словами Маляр, це відбудеться вже протягом травня.
Які зміни та спрощення пропонують військовим
Правки до законів передбачають, зокрема:
- Доповнення переліку закладів охорони здоров'я, в яких можуть створюватися ВЛК, закладами охорони здоров'я сектору безпеки і оборони;
- Передбачення можливості створення військово-лікарських комісій при державних та комунальних закладах охорони здоров'я.
- Удосконалення питань оформлення військовим довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) як за результатами проведення відповідного розслідування (службового чи спеціального), так і без його проведення
- Спрощення процедури реалізації висновків ВЛК про надання відпустки для лікування у зв'язку з хворобою та про непридатність до військової служби.