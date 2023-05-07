В Україні запустили електронні черги на ВЛК: в яких містах вони вже працюють

Нещодавно Верховна Рада підтримала закони щодо покращення роботи ВЛК. Зміни, зокрема, передбачають спрощення проходження військово-лікарських комісій.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, Міністерство оборони вже робить перші кроки з ліквідації черг на ВЛК.

Дивіться також Рада підтримала закони щодо роботи ВЛК: які зміни і спрощення для військових пропонують

В яких містах вже діють електронні черги

Маляр опублікувала скриншот інтерфейсу системи електронного запису до лікарів. Вона наголосила, що після старту проєкту начальник медичної частини зможе завчасно записувати бійців на проходження медичного огляду або до конкретного лікаря-спеціаліста – на потрібний день та час.

Електронні черги на ВЛК / Фото з телеграму Маляр

Потреби очікувати в чергах не буде. Військовослужбовці знатимуть точний час, на який необхідно прийти. Зараз ми запустили проєкт в тестовому режимі в таких містах: Харків, Львів, Київ, Вінниця та Одеса. Там наразі найбільше людей проходять ВЛК,

– повідомила заступниця міністра.

Вона також додала, що у Міноборони планує перевести всі військово-лікарські комісії на роботу з електронним записом. За словами Маляр, це відбудеться вже протягом травня.

Які зміни та спрощення пропонують військовим

Правки до законів передбачають, зокрема: