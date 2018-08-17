12:09
17 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 20°C
  • неділя
    27°C 19°C
  • понеділок
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хайпи Путіна. Кубок Стенлі з пельменями
Вєсті Кремля
21:09, 16 серпня
Вєсті.UA. Таланти Савченко в ізоляторі. Чергова ганьба очільника Миколаївщини
Вєсті.UA
19:20, 16 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Міноборони США витратило 34 мільйони доларів на удосконалення двох запасних літаків Трампа

102 Читать новость на русском
Міноборони США витратило 34 мільйони доларів на удосконалення двох запасних літаків Трампа
/ d.digests.nhub.news

34 мільйони доларів за рік тільки на інтер'єр літаків – саме стільки Міноборони США витратили на удосконалення двох запасних суден президента Дональда Трампа.

Військово повітряні сили США уклали контракт із компанією "Боїнг" на 34 мільйони доларів.

Читайте також: Трамп розкритикував положення оборонного бюджету США стосовно РФ і Криму

За ці кошти у президентських літаках планують оновити деталі інтер'єру: нові килими та сидіння у VIP-кабіні. До того ж, повітряним суднам оновлять і зовнішній вигляд, зокрема, військове маркування президентських бортів.

Додамо, що минулого року на оновлення витратили близько 18-ти мільйонів доларів.

До слова, в "Укравтодорі" підрахували, у скільки обійдеться ремонт усіх доріг та мостів, які на сьогодні існують в Україні. Тому, аби відремонтувати усю дорожню мережу України, включаючи мости, потрібно приблизно 2 трильйони гривень.

Теги: Новини політики авіація Новини США Гроші Дональд Трамп
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кремль меняет тактику на Донбассе: готовимся к худшему
сьогодні, 12:00 Кремль меняет тактику на Донбассе: готовимся к худшему
Блог Медіа
H&M в Україні: що варто знати про бренд
сьогодні, 10:02 H&M в Україні: що варто знати про бренд
Яніна Ткачук
Як уберегтись від алергії
15 серпня, 17:30 Як уберегтись від алергії
Кузьмі "Скрябіну" було б 50: кого ми втратили
сьогодні, 09:04 Кузьмі "Скрябіну" було б 50: кого ми втратили
Настя Сукач 9 4515
Пастка із діалогом, або Як Захід підштовхує Путіна до агресії
сьогодні, 08:30 Пастка із діалогом, або Як Захід підштовхує Путіна до агресії
Богдан Яременко
Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
 15 лютого , 09:13
Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
 9 квітня 2017 , 23:35
ЗМІ вивідали тактику Трампа на переговорах з Путіним: деталі
 3 липня , 06:33
Член путінської партії виявився громадянином Америки
1 вересня 2015 , 00:48 1
Депутат від "Самопомочі" сам попросить зняти з нього імунітет
 13 грудня 2016 , 10:13
У Малі вибирають президента серед 24 кандидатів
 29 липня , 17:07
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук