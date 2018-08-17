Міноборони США витратило 34 мільйони доларів на удосконалення двох запасних літаків Трампа

34 мільйони доларів за рік тільки на інтер'єр літаків – саме стільки Міноборони США витратили на удосконалення двох запасних суден президента Дональда Трампа.

Військово повітряні сили США уклали контракт із компанією "Боїнг" на 34 мільйони доларів.

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За ці кошти у президентських літаках планують оновити деталі інтер'єру: нові килими та сидіння у VIP-кабіні. До того ж, повітряним суднам оновлять і зовнішній вигляд, зокрема, військове маркування президентських бортів.

Додамо, що минулого року на оновлення витратили близько 18-ти мільйонів доларів.

До слова, в "Укравтодорі" підрахували, у скільки обійдеться ремонт усіх доріг та мостів, які на сьогодні існують в Україні. Тому, аби відремонтувати усю дорожню мережу України, включаючи мости, потрібно приблизно 2 трильйони гривень.