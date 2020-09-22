Однією з причин невиконання мінських угод на Донбасі є те, що вони нав'язані Росією. Там немає нічого, чим Україна може скористатися.

Для того, аби легітимізувати мінські угоди, потрібно було багато страху й крові й влада свідомо на це пішла. Про це заявила ексдепутатка Оксана Сироїд в ефірі програми "69" на 24 каналі.

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"З юридичного погляду мінські домовленості є нікчемними, бо у них не зафіксовано, що Росія порушила домовленості. А з політичного – вбивчі", – заявила Сироїд.

Росія отримала санкції не через мінські домовленості, а через те, що порушила міжнародні зобов'язання. Ці угоди на сьогодні жодним чином не допомагають Україні. Вони навпаки заважають думати над реальними сценаріями вирішення війни на Донбасі. Ексдепутатка переконана, що з боку Росії нам нав'язано альтернативу: або воювати, або дипломатично домовлятися. Головна військова стратегія, яку ми ніколи не застосовували – відлякування. Якщо подивитися на стратегії інших спроможних країн, то цей метод буде у них першочерговим.

Оксана Сироїд вважає, що вихід з воєнного конфлікту із Росією неможливий до того часу, поки Україна буде заколисувати себе мінськими угодами. Для неї вигідно, щоб Україна виконала домовленості, бо це означатиме, що вона отримає політичний контроль над українською державою. Натомість в Україні є воєнний потенціал, який потрібно розвивати й підтримувати, як і міжнародні відносини.

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Альтернатива мінським угодам – обговорення власного сценарію усунення воєнного конфлікту на Донбасі. Сироїд зазначила, що потрібно заохочувати людей, які здатні реально осмислювати як розв'язувати питання.

Чому насправді Росія будує "Північний потік-2"

Якщо Росія побудує "Північний потік-2", то Україні потрібно готуватися до повномасштабного вторгнення.

"Залізниця, труба і багато інших логістичних шляхів потрібні сьогодні Росії. Саме тому вона намагається побудувати "Північний потік-2". Росія хоче зробити українську територію безпечною для того, щоб робити тут повноцінне вторгнення", – додала ексдепутатка.