У Мінську біля виборчих дільницях скандують "Ні війні!"

У Білорусі, де сьогодні проводиться референдум щодо чергових диктаторських нісенітниць Олександра Лукашенка, люди скандують гасло "Ні війні!". Це відбувається прямо перед виборчими дільницями.

У Мінську на виборчих ділянках, білоруси, що прийшли, почали виголошувати гасло "Ні війні!". Це записали очевидці на відео.

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Відео з білорусами, які виголошують гасло перед виборчою дільницею: