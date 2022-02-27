У Мінську біля виборчих дільницях скандують "Ні війні!"
27 лютого 2022 , 15:01Читать новость на русском
Джерело:Антон Геращенко
У Білорусі, де сьогодні проводиться референдум щодо чергових диктаторських нісенітниць Олександра Лукашенка, люди скандують гасло "Ні війні!". Це відбувається прямо перед виборчими дільницями.
У Мінську на виборчих ділянках, білоруси, що прийшли, почали виголошувати гасло "Ні війні!". Це записали очевидці на відео.
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Відео з білорусами, які виголошують гасло перед виборчою дільницею: