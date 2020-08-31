Білоруська міліція вирішила зробити особливе привітання до дня народження Олександра Лукашенка. Правоохоронці виклали вітальні слова із службових машин.

День народження Лукашенко святкував 30 серпня, а відео в мережу виклали 31 серпня. Воно з'явилось в телеграм-каналі "Пул первого".

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Як Лукашенка привітала міліція

Десятки автівок та мотоциклів МВС з'їхались так, аби утворити напис "З днем народження, президент! Ура!" Привітання робили вночі. Тож для більш ефектного вигляду, машини підсвічували маячками.

Відео дійства супроводжується під тривожну музику. В кінці ролику на тлі білоруського прапора з'явився новий напис "З днем народження, товариш президент!".

Користувачі мережі були здивовані та обурені через доволі дивне привітання. Під відео можна знайти такі коментарі:

"Хто платить цим клоунам за цирк?";

"Наступний раз, коли приїдеш в поліклініку, а там буде обдерта стіна, треба згадати на що витратили твої податки";

"Президент ОМОНу".

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Відео привітання МВС до дня народження Лукашенка:

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