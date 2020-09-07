У Мінську затримали ще одного члена Координаційної ради: деталі
У столиці Білорусі затримали чергового члена Координаційної ради. Цього разу ним виявився політолог, директор центру європейської трансформації Андрій Єгоров.
На телеграм-каналі Координаційної ради повідомили, що затримання відбулось 6 вересня приблизно о 14:00 на вулиці Чеботарьова.
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"Інформації про його місцеперебування досі немає", – написали у соцмережі.
Що відомо про затримання членів Координаційної ради
- Про затримання членів ради стало відомо 24 серпня 2020 року. Тоді довірену особу Світлани Тихановської Вольгу Ковалькову та керівника страйккому МТЗ Сергія Дилевського ОМОНівці жорстоко кинули в автозак та відвезли у відділок поліції. Їх затримали нібито за організацію несанкціонованих мітингів.
- Варто зазначити, що інших членів Координаційної ради масово допитують. Зокрема в білоруську прокуратуру викликали нобелівську лауреатку Світлану Алексієвич та ексдиректора Купаловського театру Павла Латушка.
- Опозиціонерам довелось виїжджати з країни. Алексієвич, як і сама Тихановська перебувають у Литві. Також з Білорусі виїхав Андрій Воронін, правоохоронці почали масово обшукувати його дім. Членкиню ради Вольгу Ковалькову невідомі вночі вивезли з Білорусі. По неї прийшли в ізолятор, одягнули капюшон, маску та відвезли у Польщу.
Протести у Білорусі: коротко
- Президентські вибори у Білорусі відбулись 9 серпня. Тоді стало відомо, що перемогу на них нібито здобув Олександр Лукашенко – так показували офіційні дані ЦВК. Однак результати неофіційних екзит-полів свідчать, що перемогла його головна опонентка: опозиціонерка Світлана Тихановська.
- Це дуже обурило білорусів. Саме тому громадяни країни почали масово виходити на мирний протест. Однак ОМОНівці почали розганяти людей гумовими кулями та світло-шумовими гранатами.
- Від 11 серпня у країні розпочався загальнонаціональний страйк.
- За увесь час в країні силовики вбили приблизно 10 осіб, тисячі отримали поранення. Також орієнтовно 70 осіб перестали виходити на зв'язок з рідними в дні масових протестів в Білорусі. Вони досі вважаються зниклими безвісти.