У Мінцифрі пояснили, чому необхідно надсилати кадри в єВорог частіше

У Дії створили спеціальний чатбот єВорог для того, аби українці могли оперативно надіслати інформацію про переміщення окупантів. У Мінцифри розповіли, чому кадри потрібно надсилати частіше.

Українські захисники щодня ретельно досліджують тактику окупантів, щоб краще розуміти, як завдати їм максимальних втрат. Саме тому дуже важливо фіксувати всі дії ворогів якнайчастіше.

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Кадри у єВорог потрібно надсилати якомога частіше

У Мінцифри розповіли, що кадри про переміщення окупантів потрібно надсилати через чатбот єВорог якомога частіше.

Якщо бачите окупантів на горизонті, з вікна чи навіть на камерах відеоспостереження – надсилайте інформацію в чатбот єВорог так часто, наскільки це можливо. Наша команда оперативно її обробить та передасть ЗСУ,

– мовиться у повідомленні.

Важливо регулярно фіксувати:

Геолокацію загарбників;

Зміну кількості техніки чи військ;

Напрямок руху ворогів.

Зауважте, що перед тим, як знімати окупантів на смартфон, необхідно переконатися у власній безпеці.

! Чатботом єВорог вже скористалися понад 247 тисяч людей. Ця цифра збільшується щодня. У Мінцифри зазначили, що це означає, що дедалі більше українців стають таємними агентами захисників та наближають Україну до перемоги над окупантами.



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