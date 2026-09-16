Необхідність змін виникла ще після легалізації грального бізнесу у 2020 році. Тоді відповідні коригування не внесли комплексно до всього суміжного законодавства, через що окремі норми нині суперечать одна одній.

Про це розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва в інтерв'ю YouTube-каналу "Переговорка".

Що потрібно зробити у першу чергу

У відомстві одним із головних показників успішності реформи вважають ухвалення всіх трьох законів. Вони мають усунути суперечності та сформувати зрозуміліші правила роботи для ринку.

Водночас ще одним важливим показником у цьому мають стати ті, хто буде готовий працювати за цими правилами. Адже за 6 років після легалізації азартних ігор на український ринок не вийшла жодна велика міжнародна гральна компанія.

На думку Мінцифри, це свідчить про те, що український ринок потенційно цікавий для міжнародного бізнесу, але чинні законодавчі умови поки не забезпечують умов для приходу великих компаній.

Я дуже хочу побачити в Україні іноземних інвесторів та українські компанії з прозорою структурою власності, де зрозуміло, хто насправді стоїть за бізнесом. Бо одна з проблем гральної сфери сьогодні – реальні бенефіціари можуть залишатися десь "за кадром". Це небезпечно і створює додаткові ризики для ринку,

– заявила Денікеєва.

Крім того, у Мінцифри планують цифровізувати ліцензування через Дію. Це дозволить мінімізувати ручну роботу під час оформлення ліцензій та знизити корупційні ризики.

Водночас у відомстві розглядають легальний сегмент азартних ігор як частину економічного сектору.

Азартні ігри – це реальний сектор економіки. Якщо говорити про легальний сегмент, то лише за минулий рік він згенерував понад 17 мільярдів гривень податків до державного бюджету. Водночас значна частина ринку досі залишається в тіні. Тому за умови детінізації потенціал бюджетних надходжень може бути суттєво більшим,

– підкреслила чиновниця.

При цьому в Мінцифри наголошують, що мета реформи – не залучити до азартних ігор більше людей, а перевести наявний ринок у легальну та контрольовану сферу.