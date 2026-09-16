Необхідність змін виникла ще після легалізації грального бізнесу у 2020 році. Тоді відповідні коригування не внесли комплексно до всього суміжного законодавства, через що окремі норми нині суперечать одна одній.
Про це розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва в інтерв'ю YouTube-каналу "Переговорка".
Що потрібно зробити у першу чергу
У відомстві одним із головних показників успішності реформи вважають ухвалення всіх трьох законів. Вони мають усунути суперечності та сформувати зрозуміліші правила роботи для ринку.
Водночас ще одним важливим показником у цьому мають стати ті, хто буде готовий працювати за цими правилами. Адже за 6 років після легалізації азартних ігор на український ринок не вийшла жодна велика міжнародна гральна компанія.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
На думку Мінцифри, це свідчить про те, що український ринок потенційно цікавий для міжнародного бізнесу, але чинні законодавчі умови поки не забезпечують умов для приходу великих компаній.
Я дуже хочу побачити в Україні іноземних інвесторів та українські компанії з прозорою структурою власності, де зрозуміло, хто насправді стоїть за бізнесом. Бо одна з проблем гральної сфери сьогодні – реальні бенефіціари можуть залишатися десь "за кадром". Це небезпечно і створює додаткові ризики для ринку,
– заявила Денікеєва.
Крім того, у Мінцифри планують цифровізувати ліцензування через Дію. Це дозволить мінімізувати ручну роботу під час оформлення ліцензій та знизити корупційні ризики.
Водночас у відомстві розглядають легальний сегмент азартних ігор як частину економічного сектору.
Азартні ігри – це реальний сектор економіки. Якщо говорити про легальний сегмент, то лише за минулий рік він згенерував понад 17 мільярдів гривень податків до державного бюджету. Водночас значна частина ринку досі залишається в тіні. Тому за умови детінізації потенціал бюджетних надходжень може бути суттєво більшим,
– підкреслила чиновниця.
При цьому в Мінцифри наголошують, що мета реформи – не залучити до азартних ігор більше людей, а перевести наявний ринок у легальну та контрольовану сферу.