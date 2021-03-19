Минулого тижня правоохоронці заблокували роботу гірськолижного курорту Буковель

Гірськолижний курорт Буковель оскаржуватиме у суді рішення про блокування підйомників. Представники курорту вважають заяви правоохоронців не виправданими, адже ретельно слідкують за дотриманням вимог карантину.

Крім того, зазначають, що черги правоохоронці чомусь фіксують лише на Буковелі. Тоді як решта гірськолижних курортів працює без обмежень.

"Ми зафіксували велике скупчення людей біля підйомників. Це все протягом останнього тижня..", – повідомив заступник керівника Нацполіції Прикарпаття Остап Білейчук.

Показове блокування роботи Буковелю представники курорту вважають політично вмотивованим. Адже відбувається воно напередодні довиборів у Верховну Раду по цьому округу.

А поза камерою відпочивальники розповідають: "Кататись звісно можна, головне – жодних зйомок".

Закиди у бік Буковелю про причетність до зростання кількості хворих на Прикарпатті спростовують місцеві медики. До того ж зауважують, завантаженість у Яремчанській та Надвірнянській райлікарнях пішла на спад ще до показового закриття Буковелю.

"Ми не мали жодного туриста. Масового поступлення працівників Буковеля – не було. Тому такої прямої залежності я не можу відмітити", – зауважив заступник керівника Надвірнянської райлікарні Іван Меланюк.

Пацієнти, які поступали до нас з Буковелю – це лише травмовані. Їм проводили скринінг-тест, він показав негативний результат. На свіжому повітрі ризик інфікування в рази зменшується,

– резюмував головний лікар Яремчанської лікарні Олександр Соколюк.

Місцеві жителі у розпачі. Для більшості туризм – це основний вид заробітку.

"Яремчанщина тільки і живе малим та середнім бізнесом, тут інших суттєвих надходжень в бюджети сімей немає. Буковель – це центр тяжіння навколо якого все сформувалось за цих 20 років", – поділився житель Яремчі Борис Зубко.

Попри закриття, на Буковелі таки відстояли право на проведення заздалегідь запланованого чемпіонату України з гірськолижного спорту. Для учасників розблокували один підйомник та належно підготували трасу.

Ці змагання внесені в єдиний календар і вони мають право відбуватись. Вони відбуваються з усіма правилами карантинних норм. Всі учасники здали тест, всі живуть у Буковелі, мінімум контакту – все добре,

– зазначив представник Буковель-Спорт Ігор Могильняк.

Представники Буковелю запевняють, що жодним рішенням уряду не передбачена заборона роботи гірськолижних курортів. Після ретельних перевірок, не мають зауважень до курорту й представники Держпродспоживслужби. Відтак правомірність блокування правоохоронцям Буковелю визначатимуть у суді.