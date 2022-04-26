Мінус 9 танків та 11 артилерійських систем: яких втрат зазнав ворог у зоні ООС за добу
26 квітня 2022 , 23:20Читать новость на русском
Джерело:Операція об'єднаних сил
Українські військові продовжують боронити країну на Донецькому та Луганському напрямках. За добу українці в зоні ООС відбили 9 атак окупантів та знищили десятки одиниць ворожої техніки.
За 26 квітня захисники угруповання Об'єднаних сил відбили 9 атак російських окупантів. Зусиллями українських бійців було знищено 64 одиниць ворожої техніки і ще 3 – повітряної техніки окупантів.
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За добу українці знищили:
- 9 танків;
- 11 артсистем;
- 4 одиниці спецтехніки;
- 14 одиниць бронетехніки;
- 3 бойові бронемашини;
- 3 машини спеціальної інженерної техніки;
- 16 автотехніки;
- 4 паливозаправника;
- 1 зенітну установку.
Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 3 безпілотники "Орлан-10".
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