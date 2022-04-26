Мінус 9 танків та 11 артилерійських систем: яких втрат зазнав ворог у зоні ООС за добу

26 квітня 2022 , 23:20
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Операція об'єднаних сил

Українські військові продовжують боронити країну на Донецькому та Луганському напрямках. За добу українці в зоні ООС відбили 9 атак окупантів та знищили десятки одиниць ворожої техніки.

За 26 квітня захисники угруповання Об'єднаних сил відбили 9 атак російських окупантів. Зусиллями українських бійців було знищено 64 одиниць ворожої техніки і ще 3 – повітряної техніки окупантів. 

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За добу українці знищили: 

  • 9 танків;
  • 11 артсистем;
  • 4 одиниці спецтехніки;
  • 14 одиниць бронетехніки;
  • 3 бойові бронемашини;
  • 3 машини спеціальної інженерної техніки;
  • 16 автотехніки;
  • 4 паливозаправника;
  • 1 зенітну установку. 

Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 3 безпілотники "Орлан-10".

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Автор: Ярослава Прадід