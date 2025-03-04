Мінус бліндажі, вогневі позиції й десятки окупантів: ЗСУ знищили ворожий об’єкт на Курщині

Учора, 3 березня, Повітряні сили ЗСУ уразили військовий об’єкт ворога в Курській області. Українські захисники знищили російські бліндажі й вогневі позиції, а також ліквідували до 30 окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України. Втрат зазнала російська 60-та окрема мотострілецька бригада.

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Що відомо про атаку

Повітряні сили України завдали чергового успішного удару по військовому об’єкту 28-го стрілецького батальйону 60 ОМСБр Росії в районі населеного пункту Троїцьке Курської області.

Сили оборони України готові продовжувати операції зі знищення військових об’єктів Росії, допоки вона не припинить збройну агресію проти українського народу,

– написали в Генштабі.

До слова, 3 березня Сили оборони також уразили командний пункт росіян у населеному пункті Калініна на Донеччині – під прицілом була 98-ма гвардійська повітряно-десантна дивізія. Українська атака суттєво ускладнила координацію дій між військовими підрозділами окупаційного формування.