Мінус один: українські системи ППО збили ворожий бомбардувальник
3 березня 2022 , 11:24Читать новость на русском
Джерело:Штаб ООС
На Донечині українська система ППО збила російський бомбардувальник Су-34. Це сталось біля міста Волноваха.
Саме цей Су-34, розповіли у Штабі Операції Об'єднаних сил, здійснював авіанальоти на Волноваху на навколишні населені пункти. Зараз місто – у критичному стані.
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Ще один літак ворога збили над Ірпенем
Пілоти цього літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста,
– розповіли в ООС.
Зазначимо, що вранці 3 березня українські військові збили російський Су-30 над Ірпенем. Це постаралась наша система ППО. Напередодні наші ЗСУ успішно знищили ворожий вертоліт.