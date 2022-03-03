Мінус один: українські системи ППО збили ворожий бомбардувальник

На Донечині українська система ППО збила російський бомбардувальник Су-34. Це сталось біля міста Волноваха.

Саме цей Су-34, розповіли у Штабі Операції Об'єднаних сил, здійснював авіанальоти на Волноваху на навколишні населені пункти. Зараз місто – у критичному стані.

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Ще один літак ворога збили над Ірпенем

Пілоти цього літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста,

– розповіли в ООС.

Зазначимо, що вранці 3 березня українські військові збили російський Су-30 над Ірпенем. Це постаралась наша система ППО. Напередодні наші ЗСУ успішно знищили ворожий вертоліт.

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