Мінус половина річного виробництва: військовий розкрив наслідки ураження Су-34

Українські військові впродовж одного місяця уразили 8 російських винищувачів-бомбардувальників Су-34, повністю знищивши 6 із них. Ці втрати дорівнюють майже половині річного виробництва такої авіації в Росії.

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко розповів про це в ефірі 24 Каналу.

Тяжкі наслідки для ворожої авіації

За його даними, російський військово-промисловий комплекс здатний випускати лише від 16 до 18 таких бортів на рік. Нині загальний ворожий авіапарк Су-34 та Су-35 оцінюється приблизно у 140 одиниць.

Це вже мінус два борта, які конкретно завдавали ударів. До цього ще чотири і ще плюс два ушкоджені пішли на ремонт. Це доволі-таки серйозні втрати. Тепер ворог буде вимушений вирішувати задачі: чи утримувати літаки поближче до кордонів з Україною, чи задіювати на аеродромах далі вглиб Росії. Задіювання далі – це більше навантаження на льотний склад, менша кількість бойових завдань та швидше виснаження ресурсу двигунів,

– зазначив експерт.

Як наголосив аналітик, втрата готових бортів разом із фаховими екіпажами створює критичні труднощі для окупаційної армії. Для поповнення втрачених літаків та навчання пілотів загарбникам знадобиться щонайменше пів року.

Удари по пускових установках і радарах

Паралельно з фронтовими бомбардувальниками українські захисники методично знешкоджують іншу дорогу та дефіцитну техніку противника. Йдеться про знищення пускових установок балістичних комплексів "Іскандер", радіолокаційних станцій для систем С-400, а також облаштованих "дронопортів".

Кожна ліквідована одиниця такої зброї суттєво зменшує масштаби можливих ударів по містах України в умовах дефіциту зенітних ракет до систем Patriot та захищає життя цивільних людей.

Раніше повідомлялося, що через результативні удари Сил оборони на аеродромах у росіян залишилося не більше 85 – 95 бомбардувальників Су-34.