На пошту Офісу Президента прийшла "анонімка" про мінування усіх шкіл в Маріуполі

Увечері 19 квітня на офіційну пошту Офісу Президента надійшло повідомлення про замінування. Анонім попередив про вибухівку, яку нібито заклали у всіх школах Маріуполя.
Джерело:24 канал
Одразу ж після отримання листа Офіс Президента звернувся до поліції. Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі поліції Донеччини.
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"Замінування шкіл в Маріуполі"
У листі йшлося про те, що в усіх школах Маріуполя закладена вибухівка. Втім, після ретельної перевірки виявилося, що загрози ніякої не було і вибухівки немає.
Щодо цього повідомлення провели негласну перевірку. Повідомлення про нібито мінування зареєстрували і розглянули. Поліція відкрила справу за статтею 258 про терористичний акт, тривають перевірки.Зазначимо: 25 березня Володимир Зеленський підписав закон щодо завідомо неправдивої інформації про мінування. Документ запровадив кримінальну відповідальність за такі вчинки: позбавлення волі на термін від 4 до 8 років.
Фейкові замінування: останні випадки
- В Україні регулярно повідомляють про замінування. Втім, часто ці повідомлення є неправдивими.
- 8 квітня до поліції у Дніпрі подзвонив чоловік, який сказав, що заклав бомбу в головному залізничному вокзалі міста. Після перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.
- Наприклад, у Луцьку через сумку з ковбасою викликали поліцію, а того ж дня у Харкові повідомили про мінування 6 будівель.
- 25 березня у Львові затримали 32-річного чоловіка. Він повідомив поліцейським про замінування Головного залізничного вокзалу.
- 22 березня електронним листом анонім повідомив про мінування будівлі Полтавської ОДА.
- Того ж дня інформацію про "мінування" отримали столичні правоохоронці. Начебто хтось підклав саморобну вибухівку біля адмінбудівлі на вулиці Грушевського.