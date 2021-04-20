На пошту Офісу Президента прийшла "анонімка" про мінування усіх шкіл в Маріуполі

Увечері 19 квітня на офіційну пошту Офісу Президента надійшло повідомлення про замінування. Анонім попередив про вибухівку, яку нібито заклали у всіх школах Маріуполя.

Одразу ж після отримання листа Офіс Президента звернувся до поліції. Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі поліції Донеччини.

Нещодавно У Кривому Розі засудили чоловіка, який "замінував" будинок батьків Зеленського

"Замінування шкіл в Маріуполі"

У листі йшлося про те, що в усіх школах Маріуполя закладена вибухівка. Втім, після ретельної перевірки виявилося, що загрози ніякої не було і вибухівки немає.

Щодо цього повідомлення провели негласну перевірку. Повідомлення про нібито мінування зареєстрували і розглянули. Поліція відкрила справу за статтею 258 про терористичний акт, тривають перевірки.

Фейкові замінування: останні випадки