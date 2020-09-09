У Міністерстві юстиції Грузії з іронією відреагували на ймовірне повернення Міхеїла Саакашвілі до країни. Там наголосили: політика добре годуватимуть у в’язниці.

Річ у тім, що на батьківщині Саакашвілі заочно засудили у кількох кримінальних провадженнях. Ба більше – він навіть перебуває у міжнародному розшуку. У Грузії Саакашвілі не був з листопада 2013 року, але нещодавно відзначився заявою про своє ймовірне повернення.

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Так, наприкінці серпня він записав відеозвернення, у якому вибачився перед грузинами і оголосив про своє повернення. Щоправда, згодом цей ролик видалив. У Мін’юсті Грузії ще тоді, фактично миттєво, відреагували на такі слова політика та пригрозили в’язницею. На цьому очільниця грузинського відомства не зупинилася. Так, Теа Цулукіані розповіла телеканалу "Руставі 2", що Саакашвілі по поверненню забезпечать належне харчування у в’язниці.

Сьогоднішня в’язниця управляється за найвищими міжнародними стандартами. У Саакашвілі буде найкраща їжа. У листопаді заборонили навіть заморожене м’ясо, і ми годуємо ув’язнених свіжим м’ясом і сезонними фруктами і розробили кілька типів меню,

– і похвалилася роботою, і зіронізувала міністр.

Вона також додала, що Саакашвілі не зможе викликати хвилювання в Грузії, незалежно від того, перебуває він на волі або у в’язниці, оскільки чинна політична влада в державі є досить сильною.

Зверніть увагу! Після анонсованого повернення до Грузії Міхеїла Саакашвілі висунули на посаду грузинського прем’єра. Він став кандидатом від опозиційного руху "Сила в єдності".



Водночас зараз в Україні Саакашвілі очолює Виконавчий комітет реформ при президентові.

Що відомо про Міхеїла Саакашвілі та його справи у Грузії:

Саакашвілі двічі був президентом Грузії – з 2004-го по 2007 рік і з 2008- го по 2013 рік.

Незадовго до інавгурації четвертого президента Георгія Маргвелашвілі – в листопаді 2013 року – покинув Грузію. Відтоді він на батьківщину не повертався.

Більшість свого часу політик провів в Україні. Тут він отримав громадянство та у 2015 – 2016 роках був головою Одеської ОДА.

У 2014 році Головна прокуратура Грузії почала процедуру з оголошення Саакашвілі в міжнародний розшук.

Саакашвілі звинувачують за 4 кримінальними провадженнями та ще за низкою справ, його засудили заочно. Йому інкримінують перевищення повноважень і розтрату бюджетних коштів. Сам Саакашвілі всі звинувачення у свій бік відкидає.



Що відомо про роботу Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу