Мир через силу був би корисний для Росії, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна дійсно хотіла б досягнути "миру через силу", адже це було б корисно для Росії. За словами президента, сила має бути спрямована саме проти Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтер'вю Зеленського засновнику Daily Wire Бену Шапіро.

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Зеленський висловився про "мир через силу"

Володимир Зеленський пояснив, що Україна вважає Сполучені Штати сильним стратегічним партнером із впливом.

Ми дійсно хотіли б досягти миру через силу. Це було б корисно для Росії, щоб сила була спрямована проти Росії, оскільки вони є агресором,

– підкреслив глава держави.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що сама готовність України на переговори з Росією, вже є компромісом. Він зазначив, що після масових злочинів Кремля, це серйозний крок з боку Києва.

Під час пресконференції в четвер, 24 квітня, президент наголосив, що Україна зацікавлена в закінченні війни, тож кожна мирна ініціатива є важливо. Однак всі вони починаються з повного та безумовного припинення вогню.