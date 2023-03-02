Франція таки розглядає передачу Україні винищувачів Mirage 2000

Франція може передати Україні винищувачі Mirage 2000. Себастьєн Лекорню заявив, що перемовини з Києвом щодо цього питання тривають.

Адже, за словами міністра оборони, насамперед потрібно визначитись з пріоритетами. Проте Лекорню пригадав словами президент Франції Еммануеля Макрона, що тема літаків не є табуйована.

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Що відомо про ймовірну передачу ЗСУ Mirage 2000

Інформація про те, що Міноборони Франції розглядає варіант передачі Україні літаків типу Mirage 2000 та навчання пілотів на них у Польщі з'явилась під час слухань в Сенаті Франції 28 лютого 2023 року.

Тоді один із сенаторів запитав Франсуа Лекорню, чи планує Париж передати для ЗСУ 12 літаків типу Mirage 2000C, які списані та поставлені на зберігання влітку 2022 року. Інший поцікавився, чи навчатимуть українських пілотів на Mirage 2000 в Польщі.

Міністр оборони не підтвердив цю інформацію, проте заявив, що терміновість полягає у відправленні боєприпасів.

На боєприпасах тримається витривалість українців… З українцями йдуть розмови про літаки та навчання,

– заявив Лекорню.

Та міністр оборони Франції не уточнив, про який тип літака мовиться.

Франсуа Лекорню сказав, що труднощі з доставкою літаків пов'язані з логістикою, навчанням, можливостями технічного обслуговування: "Все це у тимчасових горизонтах, які явно не є короткостроковими".

Що відомо про французькі винищувачі Mirage 2000C