В Індії розбився військовий винищувач Mirage-2000

Поблизу міста Карера 6 лютого розбився літак Військово-повітряних сил Індії Mirage-2000. Це трапилося під час планового тренувального польоту.

Літак летів з авіабази "Гваліор". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Hindu.

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Що відомо про падіння літака в Індії

Як повідомляє видання, військовий винищувач Mirage-2000 розбився поблизу міста Карера в Шивпурі. Суперінтендант поліції Аман Сінг Ратор заявив, що два пілоти, які здійснювали політ, змогли вдало катапультуватися з літака та зазнали незначних травм.

За даними Військово-повітряних сил Індії, катастрофа трапилася внаслідок збою системи під час планованого вильоту. Там повідомили, що проведуть розслідування для встановлення точних причин аварії.

Зазначимо, що максимальна швидкість польоту винищувача може становити до 2 340 кілометрів за годину, тоді як дальність польоту – до 3 335 кілометрів. Такі літаки мають близько 14,36 метра у довжину та 5, 30 метра у ширину. Mirage-2000 коштує близько 43 мільйонів доларів.