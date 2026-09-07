Про це заявив ексміністр оборони України Олексій Резніков.

"Я називаю це Зона Можливого Врегулювання. І помилка – шукати її тільки між позиціями України і Росії: скільки територій віддати, скільки залишити, НАТО чи ні. Треба дивитися на інтереси всіх ключових гравців. За цим столом фактично є Україна, Росія, США, Європа та Китай. І в кожного є те, що може мати цінність для іншого. Україна не може дати Путіну статус великої держави, зняти західні санкції чи домовитися з ним від імені НАТО. Але це можуть обговорювати США і Європа. Китай теж має свій інтерес. Тому Зона Можливого Врегулювання може бути не двосторонньою, а багатосторонньою", – заявив Резніков.

За його словами, треба визначити, що в результаті переговорів може отримати кожна країна.

Треба дивитися, що в цій зоні може отримати кожен. Путін може сказати своїм: "Я забезпечив безпеку Росії, натівських баз в Україні немає, зі мною президент США домовляється, як з рівним, санкції поступово знімаються. Ми перемогли". Трамп може сказати американцям: "Я зупинив найбільшу війну в Європі, зменшив ризик ескалації між Росією і НАТО, ми більше не повинні фінансувати цю війну". Китай може сказати, що виступив глобальною силою і став одним із співавторів системи міжнародної безпеки. Лідери ЄС можуть сказати: "Ми зупинили війну на континенті, не допустили капітуляції України і створили систему, яка має не допустити нової великої війни в Європі",

– сказав ексміністр оборони.

Він зазначив, що в такому разі Україна зможе зберегти державність і суверенітет.

"Президент Зеленський тоді спокійно зможе сказати: "Ми вистояли. Україна зберегла державність і суверенітет. Ми не капітулювали, не визнали окуповані території російськими. Ми зберегли та розвинули сучасні Сили оборони – найкращі в Європі, загартовані досвідом війни. Саме вони залишатимуться головною гарантією безпеки України в майбутньому. Ми зупинили вбивства і зберегли країну для наступних поколінь. Тепер давайте відновлювати та розвивати повоєнну успішну, щасливу і незалежну Україну", – зазначив Резніков.

Він наголосив, що коли всі сторони будуть задоволені, тоді й буде знайдений компроміс.

"І якщо всі п’ять тверджень можуть бути правдивими одночасно – ось там, на мою думку, і знаходиться Зона Можливого Врегулювання. Нам не обов’язково домовлятися про те, хто переміг у цій війні. Нехай кожен пояснює своїм громадянам власну перемогу. Нам треба дуже точно домовитися про інше: хто і що робить завтра", – наголосив Резніков.