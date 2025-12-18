Мирної угоди або не буде, або вона буде поганою, – Арахамія

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що угода про припинення бойових дій з Росією буде поганою, дуже поганою, або її не буде. На його думку, шанси на те, що ця угода взагалі буде укладена, залежать від участі США.

Про це очільник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія під час заходу NV Україна та світ попереду 2026, пише 24 Канал.

Що Арахамія каже про мирну угоду?

Очільник фракції "Слуга народу" заявив, що, на його думку, угода про перемир'я з Росією буде поганою, дуже поганою, або її не буде.

Гарної угоди не може бути, це ми розуміємо всі, всі люди, які мислять. Хоча є багато людей, які досі вважають, що ми маємо наполягати на якихось фантастичних умовах угоди. Тобто вона буде або погана, або дуже погана, ми всі розуміємо. Або її не буде,

– сказав політик.

Він додав, що шанси на те, що ця угода взагалі буде укладена, залежать від участі США. На думку Давида Арахамії, всі більш-менш розуміють червоні лінії такої угоди.

Політик підкреслив, що американська та українська сторони намагаються знайти альтернативний формат розв'язання питання Донбасу, розглядаючи різні історичні прецеденти. Арахамія також наголосив, що доки тривають ці обговорення, необхідно конкретизувати гарантії безпеки, які зараз обіцяють на рівні статті 5 угоди про НАТО.

