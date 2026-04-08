"Торг за територію": Венс цинічно прокоментував війну між Росією та Україною

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Будапешта заявив, що Україна та Росія ведуть "торг" за кілька квадратних кілометрів. Він додав, що Європа взагалі не зацікавлена у завершенні війни.

За словами Венса, США взагалі були розчаровані значною частиною політичного керівництва Європи. Про це повідомили в The Guardian.

Дивіться також В МЗС несподівано заступилися за Венса після його скандальних слів про Україну

Що відомо про заяву Венса?

Венс зазначив, що більшість країн Європи не хочуть завершення війни між Росією та Україною. За його словами, лише голова Ради міністрів Італії Джорджія Мелоні та деякі західноєвропейські партнери були зацікавлені у завершенні конфлікту.

Натомість віцепрезидент США наголосив, що саме Віктор Орбан нібито заохочував усіх розібратися у війні та почати вести переговори.

Він зазначив, що робота над переговорами триває, але Україні та Росії доведеться вирішити, як діяти далі. Венс натякнув, що Київ має піти на територіальні поступки для припинення війни.

Що я б сказав і росіянам, і українцям, то це те, що ми зараз говоримо про "торг за кілька квадратних кілометрів території" в одному чи іншому напрямку. Чи варто через це втрачати сотні тисяч додаткових російських та українських молодих чоловіків?

– заявив Венс.

Він також наголосив, що Трамп та Орбан продовжують працювати над вирішенням конфлікту, проте остаточне рішення прийматимуть лише Україна та Росія.

Останні новини про хід переговорів між Україною та Росією