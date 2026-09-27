Є важливі сигнали: чи близька Україна до завершення війни

Переговорний процес повільно рухається вперед. Певна взаємодія між Україною, США та Росією відбувається, але не все так просто.

Про це 24 Каналу розповів президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний. За його словами, керівник Офісу президента Кирило Буданов нещодавно анонсував великий обмін полоненими між Україною та Росією. Це свідчить, що гуманітарний напрямок досі ефективно працює.

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Як наголосив Лісний, поки не варто говорити, що прогрес з обмінами полонених свідчить про суттєвий прогрес в переговорному процесі. Наразі Україна далеко від завершення війни. Росія досі не демонструє жодного бажання припинити бойові дії.

Говорити про те, що це якийсь елемент, який свідчить про початок переговорного процесу або ж його оновлення його, я поки що не поспішав би,

– наголосив Лісний.

Росія постійно веде багаторівневі перемовини, залучаючи різних персонажів для впливу на різну аудиторію та затягування часу. Наразі росіяни роблять ставку на зиму, де сподіваються суттєво покращити для себе ситуацію.

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Паралельно президент США Дональд Трамп намагається організувати угоду між Україною та Росією. Однак від цих намірів сильно віє інфантильністю.

Коли він каже, що хочу, щоб Зеленський домовився з Путіним, а Путін домовився з Зеленським і ця війна закінчилась, ну так покажи приклад на плані Ірану,

– зазначив Лісний.

Кремль наразі абсолютно не налаштований на конструктив, тому єдиним дієвим інструментом проти Росії залишається виключно жорсткий примус.