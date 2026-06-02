Жодних територіальних поступок і відмови від Донбасу: Буданов про умови проведення переговорів

Керівник ОП Кирило Буданов заявив, що позиція України на перемовинах залишається незмінною. Він наголосив, що Київ не піде на територіальні поступки й не відмовиться від Донбасу.

Про це Буданов розповів на міжнародному Форумі "Архітектура Безпеки".

Дивіться також Буданов висловився про мирні переговори: зараз глухий кут чи щось інше

Про які умови розповів Буданов?

Під час виступу Буданов заявив, що головна зброя України у цій війні – це внутрішня єдність та згуртованість. Він зазначив, що позиція Києва щодо переговорів залишається незмінною.

Ми зупиняємо бойові дії на поточній лінії зіткнення без територіальних поступок чи відмови від Донбасу,

– наголосив Буданов.

Керівник ОП зауважив, що влада України чудово розуміє ризики перетворення територій на так звані "сірі зони", тож гарантії безпеки та фіксація областей є безальтернативними пунктами.

Він зазначив, що росіяни вже давно почали відчувати на собі наслідки початку повномасштабного вторгнення в Україну, а далекобійні удари України зруйнували міфи про "всесильність Росії".

Буданов заявив, що диктатор Путін робитиме усе можливе для того, щоб втримати ситуацію, а це створить для України певне вікно для досягнення справедливого миру дипломатичним шляхом на умовах Києва.

Що відомо про хід мирних переговорів між Україною та Росією?

Росія губить ініціативу на фронті, й кількість її втрат невпинно зростає. На тлі цього Президент України Володимир Зеленський вважає, що до зими може з'явитись ідеальне вікно можливостей для перемовин із Росією.

Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун зауважив, що не бачить ознак того, що Путін готовий завершувати війну. Він продовжує розповідати своїм генералам, що ситуація в Україні переходить зі складної в катастрофічну.

Спецпосланники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер підтвердили свій візит у Київ. Це свідчить, що переговорний процес стосовно закінчення війни триває.