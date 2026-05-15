Буданов розповів, яким уявляє шлях до завершення війни в Україні

Голова Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що вірить у можливість завершення війни шляхом переговорів. Він переконаний, що мирний процес зрештою дасть результат.

Про це Буданов заявив газеті The Times.

Що Буданов думає про ймовірність завершення війни?

Я не зобов’язаний нікому довіряти – я маю досягти результату. Будь-які способи, форми та методи роботи є хорошими, якщо вони дають цей результат. Я не займаюся тим, у що не вірю. Я вірю в переговорний процес, у його завершення та результат,

– сказав Буданов.

Ексочільник української розвідки також зазначив, що багаторічний досвід роботи з російським напрямком допомагає йому у переговорах щодо мирної угоди, адже він досі має доступ до інформаторів та впливових людей у Росії.

За його словами, саме завдяки цьому досвіду вдалося вибудувати механізми для повернення українських полонених.

Він додав, що напрацьовані раніше непрямі канали комунікації з російською стороною нині використовуються і в ширшому переговорному процесі.

Водночас мирні консультації між Україною, Росією та США, які тривали з початку 2026 року, наразі залишаються на паузі. Одним із головних невирішених питань залишається ситуація навколо Донбасу.

Москва продовжує вимагати виведення українських військ із регіону, тоді як Київ наполягає на фіксації лінії фронту без територіальних поступок. США зі свого боку пропонують варіант створення спеціальної економічної зони.

