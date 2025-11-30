Політолог розкрив приховану мету заяви Путіна про мирні переговори
- Кремль намагається виключити Україну з переговорів, акцентуючи на тому, що цей процес має відбуватися між США і Росією.
- Росіяни хочуть підштовхнути Україну до капітуляції, пропонуючи віддати їм Донбас і погодитися з російськими умовами, що неприйнятно для української влади.
Зараз Росія хоче переконати американців у тому, що не може бути переговорів з Україною і що наша держава не є суб'єктом цього процесу. Тобто просувати думку, що вони мають проходити тільки між Вашингтоном і Москвою. Це головна мета Кремля, а проведення тут виборів його нині не цікавить.
Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Володимир Фесенко, наголосивши, що тема виборів і начебто нелегітимності української влади, про що заявляє Путін – це лише аргументи для досягнення мети виключити Україну з переговорного треку.
Ціна війни для Путіна має зростати
Коли влітку були переговори у Стамбулі між Україною та Росією, російська делегація передала своє бачення мирного процесу. Вона запропонувала таку схему: аби завершились бойові дії Україна має віддати Донбас; підписання попереднього документу про те, що наша держава погоджується з російськими умовами; після цього мало настало б припинення вогню; організація виборів. А вже після них згідно зі сценарієм Кремля нова українська влада мала б виконати те, на що погодилась перед цим українська сторона.
По суті це капітуляція. Безумовно, на це не буде погоджуватись ні Зеленський, ні той, хто може прийти після нього. Це неприпустимо,
– підкреслив Фесенко.
Політолог припускає, що можуть знайтися певні політики, в яких шансів на перемогу на виборах немає, і піти на домовленості з Росією заради власних політичних інтересів. Однак Фесенко наголосив, що українське суспільство не дозволить погодитись на сценарій Москви.
"Коли ми говоримо про переговори, головне – зупинити Путіна. Він прямим текстом сказав, що Росія не хоче зупинятися, буде наступати. Тому росіян спочатку треба зупинити. От коли вдасться це зробити й зафіксувати це, стабілізувати лінію фронту, тоді через певний час можуть бути реалістичні переговори", – озвучив Фесенко.
В умовах, коли Росія буде тиснути військовим шляхом, матиме певні переваги у чисельності армії та зброї, тоді, як підсумував політолог, вона вимагатиме поступок від України. Інакше країна-агресорка не буде погоджуватися на мирні переговори. Тому сьогодні треба тиснути на Путіна, ціна війни для нього має суттєво зростати.
Які заяви зробив Путін?
Очільник Кремля озвучив, що пункти "мирного плану" США можуть стати основою для подальших мирних домовленостей. Ключова вимога Кремля в переговорному процесі – визнання російськими Криму і Донеччини.
Путін висловився про те, коли можуть бути припинені бойові дії. Він наголосив на тому, що це може статися за умови, якщо українські війська вийдуть з територій, які контролюють. Тобто російський диктатор хоче, аби ЗСУ покинули Донеччину.
Москва очікує зустріти в себе американську делегацію наступного тижня. З боку Росії розмовляти з представниками США будуть помічники Путіна – Ушаков і Мединський та російське МЗС.