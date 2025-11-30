Політолог розкрив приховану мету заяви Путіна про мирні переговори

Зараз Росія хоче переконати американців у тому, що не може бути переговорів з Україною і що наша держава не є суб'єктом цього процесу. Тобто просувати думку, що вони мають проходити тільки між Вашингтоном і Москвою. Це головна мета Кремля, а проведення тут виборів його нині не цікавить.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Володимир Фесенко, наголосивши, що тема виборів і начебто нелегітимності української влади, про що заявляє Путін – це лише аргументи для досягнення мети виключити Україну з переговорного треку.

Ціна війни для Путіна має зростати

Коли влітку були переговори у Стамбулі між Україною та Росією, російська делегація передала своє бачення мирного процесу. Вона запропонувала таку схему: аби завершились бойові дії Україна має віддати Донбас; підписання попереднього документу про те, що наша держава погоджується з російськими умовами; після цього мало настало б припинення вогню; організація виборів. А вже після них згідно зі сценарієм Кремля нова українська влада мала б виконати те, на що погодилась перед цим українська сторона.

По суті це капітуляція. Безумовно, на це не буде погоджуватись ні Зеленський, ні той, хто може прийти після нього. Це неприпустимо,

– підкреслив Фесенко.

Політолог припускає, що можуть знайтися певні політики, в яких шансів на перемогу на виборах немає, і піти на домовленості з Росією заради власних політичних інтересів. Однак Фесенко наголосив, що українське суспільство не дозволить погодитись на сценарій Москви.

"Коли ми говоримо про переговори, головне – зупинити Путіна. Він прямим текстом сказав, що Росія не хоче зупинятися, буде наступати. Тому росіян спочатку треба зупинити. От коли вдасться це зробити й зафіксувати це, стабілізувати лінію фронту, тоді через певний час можуть бути реалістичні переговори", – озвучив Фесенко.

В умовах, коли Росія буде тиснути військовим шляхом, матиме певні переваги у чисельності армії та зброї, тоді, як підсумував політолог, вона вимагатиме поступок від України. Інакше країна-агресорка не буде погоджуватися на мирні переговори. Тому сьогодні треба тиснути на Путіна, ціна війни для нього має суттєво зростати.

Які заяви зробив Путін?