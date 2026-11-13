Замість трибуналу – бізнес-перспективи: чому Захід боїться поставити Путіна на місце

Західні союзники наразі не готові вдаватися до радикальних дій проти диктатора Володимира Путіна. Там готові з ним домовлятися, а не посилювати тиск.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький. За його словами, західні партнери мають достатньо можливостей для рішучих кроків, аби зупинити російську агресію. Проте їм бракує сміливості. Замість максимального тиску на кремлівського диктатора з ним досі продовжують комунікувати та пропонувати поступки.

Чому Захід не демонструє рішучості щодо Путіна?

Як наголосив Городницький, під час Другої світової війни єдиним виходом було спільне знищення Гітлера, адже будь-які спроби домовитися з агресором зазнавали краху. Наразі ж Дональд Трамп намагається максимально дружити з главою Кремля, а дій Європи недостатньо для завершення війни.

Можливості для радикальних кроків у них є. Але вони вважають, що можна комунікувати з Путіним; давати йому якісь подарунки замість того, щоб максимально на нього натиснути. А в кращому випадку – знищити,

– сказав Городницький.

Чому Захід домовляється з Путіним: дивіться відео 24 Каналу

Диктатор Путін продовжує знищувати людей та окуповувати території, оскільки бачить слабкість світових лідерів. Замість погроз судом агресору пропонують економічні вигоди та співпрацю, що дозволить йому ще більше заробляти.

Диктатор переконаний у власному контролі над ситуацією, адже західні лідери самі дають йому привід так вважати. Така позиція союзників зумовлена страхом, нерозумінням стратегічної картини та небажанням брати на себе ризики заради повної перемоги над Росією.