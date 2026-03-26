До Вашингтона, ймовірно, прилетіла парламентська делегація Росії, – ЗМІ

Літак Іл-96 спеціального загону "Россия" приземлився у Вашингтоні. На його борту могла перебувати делегація російських парламентарів.

Про це повідомляють пропагандистське агентство "РИА Новости" і російське РБК.

Що відомо про літак, що приземлився у Вашингтоні?

Раніше повідомлялося, що цей самий борт, який використовують для перевезення посадовців, приземлявся і в нью-йоркському аеропорту імені Джона Кеннеді – це підтверджували дані сервісу Flightradar24.

У російських медіа також з’являлася інформація про підготовку візиту групи депутатів Держдуми до США. Йшлося про делегацію з чотирьох осіб, яку, ймовірно, очолює В’ячеслав Ніконов – заступник голови комітету з міжнародних справ.

За даними російських джерел, контакти між сторонами могли активізуватися ще восени 2025 року після зустрічі спецпредставника Кремля з міжнародного співробітництва Кирила Дмитрієва з американською конгресвумен Анною Пауліною Луною. Тоді заявлялося про роботу над можливими переговорами між делегаціями.

У січні Луна також повідомляла, що отримала дозвіл Держдепартаменту США на організацію зустрічі з російськими депутатами "щодо питань мирних перемовин та інших тем".

Російські медіа зазначають, що Москва розраховує використати ці контакти для просування ідеї "діалогу" та пошуку шляхів деескалації з Україною.

Зеленський заявляв, що у Росії немає реального бажання до переговорів