У Фінляндії назвали 3 пункти плану перемоги України у війні з Росією

Президент Фінляндії Александр Стубб зауважив, що партнери кажуть, що стратегії перемоги України у війні немає. Однак політик з цим не погоджується.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію українського сніданку у Давосі 2025.

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Якими Стубб бачить пункти перемоги України у війні

На думку Александра Стубба, план перемоги України є лінійним і проходить через три етапи. Перший, як зазначає політик, є короткотерміновим.

Ми маємо підтримувати Україну фінансово, військово та політично. Підтримка має тривати і посилюватися,

– сказав президент Фінляндії.

Стубб пригадав розмови про те, що після виборів США взагалі відкинуть Україну і відмовляться від допомоги. Однак наразі до виконання обов'язків вже приступив новий президент – і цього не відбувається.

Друга фаза у лінійній прогресії до перемоги, як вказує очільник Фінляндії, триватиме 3 – 6 наступних місяці. Стубб зазначає, що Україна має починати переговори з позиції сили. Він наголошує, що жодні переговори не можуть проходити без України.

При цьому пам'ятайте, що в будь-якій державі є три важливих наріжних моменти. Це незалежність. Чи збережеться незалежність України? Я кажу так. Далі – суверенітет. Чи Україна збереже своє право обирати, чи вона хоче приєднатися до ЄС чи НАТО? Моя відповідь – так. Третє – це територіальна цілісність. І знову таки, виходячи з правил та принципів міжнародного права, ми маємо поважати міжнародно визнані кордони. Ось ці принципи на мою думку є священними, непорушними,

– наголосив політик.

Третій етап, на думку Стубба, полягає у відновленні і відбудові України. Однак не йдеться про аналог "плану Маршалла", за якого в Україну будуть литися гроші. Йдеться про відбудову країни, яка зараз зруйнована. Водночас Україна має стати частиною ЄС та НАТО, аби Путін програв.