Ексглава МЗС назва ключовий ризик у переговорах найближчими тижнями

Україна давно і чітко артикулює свою позицію – ми згодні на припинення вогню на справедливих умовах. Втім, Владімір Путін робить все, аби перешкодити мирному урегулюванню війни.

Дональд Трамп має важелі впливу на Кремль, однак чи застосує він їх і який головний ризик для переговорів у наступні тижні для 24 Каналу пояснив міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін.

Чого чекати від переговорів найближчим часом?

На думку Клімкіна, тиск на Трампа не посилиться за пів року. Внутрішній тиск всередині США працює інакше, ніж хотілося б Україні, оскільки американці не завжди зважають на зовнішню політику. Вони, як правило, живуть всередині країни і концентруються на власних проблемах – економіці, злочинності та багатьох інших питаннях.

Водночас американці завжди звертають увагу на невдачі у зовнішній політиці.

Трамп неодноразово обіцяв, що він "розрулить" нашу війну. Я свідомо застосовую таке цинічне дієслово, казав про 24 години, казав про 100 днів, потім там про 6 місяців пішли розмови. Зараз з одного боку у Трампа ще є час, і він прекрасно розуміє, що час не грає на Путіна,

– зауважив політик.

Затягування переговорів не допомагає російському президенту, бо це також впливає на його економіку. Трамп дуже добре розуміється на економічних аспектах і надалі буде намагатися, "як удав", тягнути ситуацію, впливаючи на зниження цін на нафту і тиск на російську економіку.

Зверніть увагу, ціна російської нафти Urals падає дуже швидко, і зараз вона торгується значно дешевше за світові еталонні марки, наприклад, Brent. Це відбувається тому, що Росія вимушена давати великі знижки, щоб її нафту взагалі купували, через що її дохід від експорту суттєво зменшується. Зниження цін частково пов’язане з санкціями США проти великих російських нафтокомпаній "Лукойл" і "Роснефть".

Втім, для Путіна проблема полягає в тому, що він не може погодитися на рішення, яке буде виглядати як поразка його режиму всередині країни, оскільки це може викликати внутрішні та дуже непрості процеси для нього особисто.

Для Путіна це дуже неприємна ситуація, оскільки він точно не буде на одній сторінці зі своїми історичними героями, такими як Петро І чи Катерина ІІ, а американці це прекрасно розуміють.

Американці поки що обережні, але послідовно "стягують за шморг" навколо Росії. Клімкін також вважає, що в України теж немає багато часу. Час почав йти проти Путіна, і водночас проти України.