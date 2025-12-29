Умєров сказав, коли відбудеться наступна зустріч Зеленського і Трампа

Секретар РНБО Рустем Умєров висловився про результати переговорів у США. Він заявив, що 28 грудня відбулася важлива зустріч лідерів у межах тривалого переговорного процесу.

А також подякував Дональду Трампу, Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за конструктивну роботу і залученість. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Рустема Умєрова.

Дивіться також Провал Путіна та хитрість України: чим відзначилась нова зустріч Трампа і Зеленського

Що сказав Умєров про переговори?

Умєров розповів, що команди України та США відчутно просунулися в опрацюванні мирної рамки, гарантій безпеки та послідовності подальших кроків. Він зазначив, що гарантії безпеки залишаються ключовою умовою для досягнення стійкого результату.

Окрім цього, вдалося домовитися про продовження консультацій найближчим часом та підготовку наступних етапів діалогу, зокрема зустрічей на рівні лідерів у Вашингтоні в січні.

Які результати зустрічі Трампа і Зеленського: коротко про головне