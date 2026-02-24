Зеленський озвучив терміни нового раунду переговорів

Тристороння зустріч України, США та Росії може відбутися найближчими днями. Глава держави сподівається, що зустріч буде продуктивною.

Україна готова до діалогу, але не може прийняти умови Кремля. Про це Зеленський розповів під час засідання "коаліції охочих" в Києві.

Коли продовжаться мирні переговори?

За словами президента України, тристороння зустріч України, США та Росії можливо відбудеться протягом тижня або 10 днів. Місцем зустрічі делегацій, ймовірно, знову стане Швейцарія.

Водночас під час засідання "коаліції охочих" Макрон сказав, що скептично налаштований щодо швидкого миру в Україні. За його словами, Росія не демонструє бажання закінчувати війну та йти на компроміси.

Раніше Зеленський наголошував, що президент Росії повинен піти на реальне припинення вогню та розпочати змістовні переговори. Лише за такої умови, переконаний він, можна говорити про досягнення тривалого й надійного миру.

Що кажуть в Україні про перебіг мирних переговорів?