Переговори України та США в Маямі завершилися достроково, – ЗМІ

Багатостороння зустріч щодо шляхів деескалації та завершення війни згорнулася раніше запланованого часу. Замість двох днів консультацій учасники обмежилися коротшим форматом спілкування.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Що відомо про закінчення переговорів?

За інформацією ЗМІ, переговори представників США, України, європейських країн та НАТО у Флориді не матимуть продовження.

Другого дня не буде. Переговори в Маямі завершилися раніше, ніж планувалося,

– зазначає Алекс Рауфоглу, кореспондент видання.

Що обговорювали союзники?

Попри раптове завершення, спецпредставник президента США Стів Віткофф назвав дискусії конструктивними. За його словами, сторони встигли обговорити підготовку до зими, зокрема енергетичну стійкість та експорт зерна, а також довгострокові гарантії безпеки для України. Віткофф додав, що цей обмін думками дозволив визначити напрямки для майбутніх контактів Сполучених Штатів із Росією.

Українську делегацію на цих консультаціях представляли керівник Офісу президента Кирило Буданов, очільник СЗР Рустем Умєров, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця. З американського боку, окрім Віткоффа, був присутній Джаред Кушнер.

Нафтова угода та критика Зеленського

Дипломатичний захід відбувався на тлі гучних політичних заяв. Напередодні Дональд Трамп оголосив про домовленість із Володимиром Путіним щодо скасування санкцій з російського дизельного пального. Президент Володимир Зеленський різко розкритикував цей крок, назвавши його подарунком Путіну на день народження, який забезпечить агресора мільярдами на продовження бойових дій.

Зеленський також заявив, що українську делегацію у США використовують як ширму для прикриття цих нафтових домовленостей. Водночас у Кремлі відкинули можливість швидкого миру. Помічник російського правителя Юрій Ушаков повідомив, що Путін у розмові з Трампом відмовився від мирних переговорів і заявив про намір воювати до досягнення всіх цілей.

Нагадаємо, як вже повідомлялося, сама зустріч проходила у закритому заміському клубі Shell Bay Club, співвласником якого є Стів Віткофф. Раніше у МЗС України зазначали, що Київ опрацьовує п'ять різних форматів часткового або повного перемир'я, серед яких – безпековий блок у Чорному морі та припинення ударів по енергетиці.