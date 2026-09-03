Йому це подобається: Подоляк відповів, чи готовий Путін до перемовин

Росія продовжує тероризувати Україну ракетними та дроновими ударами. Там взагалі не демонструють жодного бажання йти на конструктивні перемовини.

Про це 24 Каналу розповів радник Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, Путін не готовий до закінчення війни. Лише примус змусить диктатора нарешті зупинитися.

Як змусити Росію зупинитися?

Як наголосив Подоляк, очевидно, що Путіну подобається вбивати мирне населення. Доки він відчуватиме, що здатен це робити, доти він буде продовжувати.

В усьому світі зрозуміло, що Росія є агресором. Україна діє в рамках міжнародного права та робить усе можливе, аби змусити Кремль зупинити війну. В Росії ж лунає дивна аргументація, чому вони продовжують. Їм важливо, аби усі визнали, що РФ перемогла.

Там говорять ось таке: "Ми маємо продовжувати війну, поки всі не визнають, що ми перемогли". Адже тоді вони не матимуть юридичної відповідальності за терористичні удари та злочини проти людяності. Вони хочуть гарантію, що нікого з них не будуть судити,

– зазначив Подоляк.

Росія не збирається завершувати війну: дивіться відео 24 Каналу

Для того, аби справді завершити війну, потрібно рухатися в трьох напрямках. Перший – посилювати Україну зброєю. Наша держава інвестує в дрони та ракети, аби використовувати їх по території Росії. Другий – не давати можливості Росії обходити санкції та посилювати їх.

Третій напрямок – потрібно нарешті перестати стимулювати Путіна до ескалації. Не можна ставитися до нього як до "хорошого хлопця, який хоче зупинити війну". А після цього ми отримуємо максимально жорстокі удари по цивільному населенню. Ці три складові так чи інакше приведуть до завершення війни,

– підкреслив Подоляк.