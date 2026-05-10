Путін назвав людину, яку хотів би бачити посередником у перемовинах між Росією та ЄС

Володимир Путін назвав ім'я людини, якої він хотів би бачити перемовником між Росією та Європейським Союзом. Ідеться про колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера.

Про це Володимир Путін сказав під час відповіді журналістам 9 травня.

До теми Путін взявся погрожувати Вірменії та Фінляндії: що знову лякає диктатора

Що сказав Путін про Шредера як перемовника між Росією та ЄС?

Очільник Кремля Владімір Путін вважає, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер – найкращий кандидат для переговорів між Європейським Союзом і Росією.

Для мене особисто найкращим є колишній канцлер Федеративної Республіки Німеччини (Герхард – 24 Канал) Шредер. Нехай європейці обирають такого лідера, якому вони довіряють і який не наговорив якихось гидот на нашу адресу,

– сказав російський диктатор.

Путін також додав, що російська сторона нібито "ніколи не була закрита для переговорів".

Яка позиція Герхарда Шредера щодо України?

Герхард Шредер обіймав посаду канцлера Німеччини з 1998 до 2005 року, а після відставки очолив раду директорів оператора проєкту "Північний потік".

З вересня 2017-го до травня 2022 року Герхард Шредер був головою ради директорів "Роснефти". Він також відомий, як близький друг російського диктатора Володимира Путіна.

Шредер зустрічався з Путіним у Москві через кілька тижнів після початку повномасштабної війни, а потім ще раз у липні 2022 року.

Ексканцлер Німеччини також розповідав, що Україна його нібито запрошувала стати "посередником" з російською владою. Шредер також заявляв, що, мовляв, США зірвали "мирні переговори" між Україною та Росією.

Цікаво, що в січні 2026 року Герхард Шредер закликав відновити енергетичне співробітництво з Росією, виступаючи проти "демонізації" країни-агресорки. Ексканцлер Німеччини також заявив, що Росія – це "не країна варварів, а країна з великою культурою і різноманітними історичними зв'язками з Німеччиною".