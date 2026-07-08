Переможених не буде у справедливому мирі, – Ердоган закликав до переговорів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова стати майданчиком для мирних переговорів між Україною та Росією.

Про це політик сказав за підсумками саміту НАТО в Анкарі, повідомляє 24 Канал.

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Де можуть відбутися мирні переговори?

Ердоган запропонував сторонам зібратися на турецькій території для переговорів.

Переможених не буде у справедливому мирі. Я повторно заявляю, що ми готові знову зібрати сторони в Туреччині,

– сказав він на пресконференції.

Політик вчергове наголосив, що Туреччина "від самого початку війни наголошує на діалозі та дипломатії як на шляху до розв'язання".

Окрім цього, Ердоган зазначив, що він поділяє бачення президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру у війні в Україні та висловив підтримку ініціативі PURL.

Окрім військової допомоги, яку ми надаємо Україні з наших національних запасів, ми й надалі робитимемо внесок у межах ініціативи PURL,

– наголосив президент Туреччини.

Нагадаємо, під час зустрічі в Анкарі 8 липня Дональд Трамп оцінив перспективи завершення війни. Він заявив, що мирна угода між Україною та Росією "давно перебуває в роботі" – документ, за його словами, має як переваги, так і недоліки, а обидві сторони нібито розуміють, про що в ньому йдеться.

Загалом, як наголосив Трамп, останніми тижнями вдалося досягти значного прогресу у питанні завершення війни Росії проти України.