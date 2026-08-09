Путін промацує межі компромісу: чому Кремлю раптом знадобилася Європа

Попри те, що Росія продовжує розглядати США як головного посередника у мирних переговорах, проте, за даними західних ЗМІ, російська сторона провела зустріч у Відні з європейцями. При цьому імена представників Москви у цих перемовинах не фігурували.

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов розповів 24 Каналу, що означають спроби росіян налагодити контакт є Європою. Він припустив, чи можуть бути ці домовленості ефективними.

Росія не може домовитися про мир без Європи

Леонов вважає, що сам факт таких зустрічей означає, що саме Кремль їх санкціонує, інакше прізвища російських учасників фігурували б зовсім у іншому контексті в самій Росії

"Володимир Путін промацує можливі межі компромісу, а Європа – межі, до яких Росія готова йти. Хоча раніше в Москві зухвало говорили про неможливість залучення європейців до переговорів. Але виходить, що Росія без Європи не може говорити ані про скасування санкцій, ані про будь-яке врегулювання", – пояснив він.

Росія може вести переговори з європейцями щодо закінчення війни в Україні: дивіться відео

У цьому контексті, на думку виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень "Пента", важливою є позиція ЄС. Зараз багато йдеться про те, що Путін у 2025 році мав найкращі позиції для того, щоб припинити цю війну.

Але наразі, ймовірно, люди, які говорять начебто не від імені Путіна, ведуть розмови і з європейцями, і з американцями. Це може свідчити про зміну позиції росіян та про спроби Росії вибудувати діалог з Європою,

– підкреслив Олександр Леонов.

Водночас для України важливо, де її місце у цих переговорах і на яких її позиціях будуть наполягати європейці на припиненні цієї війни. Він припустив, якщо будуть домовленості про повне і безумовне припинення вогню, яке передуватиме будь-яким переговорам, це зможе спрацювати. Тому що усе інше, зокрема, спроби домовитися раніше через Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера, не дало результатів.

Нагадаємо, що 12 – 14 липня у Баку пройшла таємна зустріч колишніх посадовців з Німеччини та Росії щодо завершення війни в Україні. В українському МЗС зазначили, що Київ жодному з учасників цих секретних переговорів не надавала права говорити від свого імені.

Пізніше у Bloomberg зазначили, що у Відні відбулась закрита зустріч ексвисокопосадовців Великої Британії, Франції, Німеччини та Росії. Перемовини проходили у форматі так званої "другорядної дипломатії" та не були офіційними.

Йдеться про участь у зустрічі ексрадника прем'єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тіма Барроу, ексдержсекретаря МЗС Німеччини Маркуса Едерера та французького дипломата П'єра Вімона. Проте прізвища представників Росії, яки брали участь у переговорах, не були оприлюднені.