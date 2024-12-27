Імовірні перемовини з Росією: Чмут назавав головний козир, який має Україна

Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут дав велике інтерв'ю. В ньому він розповів, що для Росії ця війна – дещо більше, аніж просто битва за території.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Тараса Чмута "Українській правді". На думку Чмута, переговорний процес може розпочатися вже у 2025 році. Й Україна має бути сильною в цей час. Її козирями можуть стати контроль за територією на Курщині, обмеження тіньового флоту Росії і сильні позиції в Африці. Та головне не це.

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Який головний козир України під час переговорів

На це запитання Чмуту було нелегко відповісти. Та все ж він висловився.

Наш головний козир – це те, що ми є добро і воюємо за правильну справу. А добро завжди має перемагати зло,

– сказав він.

Росіяни воюють з колективним Заходом за зміну світового порядку. Переможець в російсько-українській війні, без перебільшення, визначить долю світу. Якщо Україна переможе, це означатиме, що майбутнє керується правом. Якщо ж програє – то міжнародне право не буде варте нічого, адже світом керуватиме сила.

"Якщо Україна програє, то це означає, що та форма глобальної рамки безпеки перестає існувати. Це означає, що всі країни мають іти до мілітаризації, до ядерної зброї та до інших форм самозахисту", – наголосив Чмут.

Таким чином, світовий порядок повністю зміниться. Демократія у світі тримається, доки Україна воює. Якщо Захід перестане підтримувати Київ, то пізніше він заплатить значно більшу ціну й отримає свою війну.