Туреччина готова надати підтримку для початку мирних переговорів між Росією та Україною

Туреччина продовжує активно сприяти мирним переговорам, зокрема між Росією та Україною. Вона вже вистувала посередником у низці угод.

Низку заяв, зокрема по Україні, озвучив директор із комунікацій Фахреттін Алтун. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Адміністрацію президента Туреччини.

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Які мирні ініціативи Туреччини

За словами Алтуна, під керівництвом президента Реджепа Таїпа Ердогана Туреччина "виконує свою історичну місію у зміцненні миру та стабільності".

Алтун підкреслив, що країна ефективно виступала посередником у різних питаннях – від Чорноморської зернової ініціативи до переговорів між Сомалі та Ефіопією. Зокрема, він назвав дипломатичний процес між Росією та Україною, ініційований Туреччиною, прикладом цього успіху.

Він заявив, що Туреччина буде рада, якщо Стамбул стане містом, де укладеться мир між Україною та Росією.

Звичайно, цілком можливо, що країни возз’єднаються в Стамбулі. У цьому контексті Туреччина, як стабілізуюча сила, готова надати будь-яку допомогу, включаючи гуманітарну допомогу та початок мирних переговорів,

– наголосив Алтун.

Він закликав й інші країни "конструктивно та відповідально" діяти, аби запобігти ескалації.