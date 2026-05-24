"Готові представити": у Росії заявили про нові пропозиції до плану США щодо війни в Україні

У Росії заявили, що готують власні ініціативи в межах обговорення американського проєкту мирного врегулювання. Ці пропозиції Кремля можуть винести на розгляд під час наступного раунду переговорів зі США.

Про це заявив представник МЗС Росії Олексій Поліщук, повідомляють росЗМІ.

Що пропонують росіяни?

Олексій Поліщук заявив, що в Росії підготували доповнення до американського плану з 27 пунктів щодо можливого врегулювання війни в Україні.

Усі ці ідеї росіяни планують обговорити під час наступного "кваліфікованого діалогу".

Після продуктивних раундів в Абу-Дабі та Женеві наші експерти розробили конструктивні пропозиції до американського плану з 27 пунктів і будуть готові їх представити на наступній зустрічі,

– додав представник російського МЗС.

Нагадаємо, американська ініціатива була вперше представлена восени 2025 року. Серед положень плану Трампа – обмеження чисельності ЗСУ, заборона на розміщення в Україні західних військ, визнання за Росією контролю над Кримом і Донбасом, а також перспектива вступу України до ЄС.

Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори між Україною, Росією та Сполученими Штатами наразі не відбуваються. За його словами, причиною стала відсутність результатів від таких перемовин.

Водночас Рубіо не виключає можливості знову долучитися до переговорного процесу, якщо з'являться умови для продуктивного діалогу та зміниться нинішня динаміка.

Фактично, мирні переговори про закінчення війни в Україні були призупинені після початку війни на Близькому Сході. Остання зустріч делегацій відбулася 4 – 5 лютого в Абу-Дабі.

21 травня Володимир Зеленський заявив, що мирні переговори можуть відновитися вже найближчими тижнями. Він зазначив, що українська команда мала хороші контакти з американською стороною як щодо безпекової співпраці, так і з дипломатичних питань у контексті Росії.

За словами президента, відновлення змістовної тристоронньої комунікації та залучення Європи буде правильним, а Україна готова до відповідних кроків.