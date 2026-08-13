У Росії відреагували на нові українські ініціативи щодо припинення війни

Україна заявила про передачу детальних ініціатив партнерським країнам. Тим часом Росія стверджує про повну відсутність будь-якої інформації щодо цього.

Так, росЗМІ цитують заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова, який заявив, що Москві нібито нічого не відомо про нові пропозиції щодо мирного процесу, які Україна передала США.

Що кажуть у Росії?

Відповідаючи на пряме запитання журналістів про можливе отримання мирних ініціатив від американської сторони, російський посадовець дав негативну відповідь та запевнив, що російська сторона не володіє жодними деталями.

Водночас дипломат зазначив, що питання ймовірного візиту до Москви спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера залишається на порядку денному.

За його словами, російська сторона висловлює готовність оперативно організувати цю зустріч у разі необхідності.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона передала американським перемовникам офіційні пропозиції щодо плану припинення війни з Росією.

Глава держави підкреслив, що США мають усі можливості допомогти зміцнити українську оборону, зокрема в секторі протиповітряної оборони, та посилити тиск на агресора.

Крім того, українська розвідка здобула докази планів Кремля скористатися вересневими псевдовиборами для проведення чергової хвилі мобілізації.

Раніше представники російської влади висунули власні вимоги для відновлення діалогу, заявивши про готовність розглядати ініціативи виключно від Вашингтона.